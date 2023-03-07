Кирюхина Афимья
Место рождения
Дата рождения1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кирюхинъ Иванъ
Отец ребёнка: Кирюхинъ Матвей
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Туленкова Екатерина
Отец ребёнка: Кирюхинъ Матвей
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кирюхинъ Василій
Отец ребёнка: Кирюхинъ Матвей
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кирюхинъ Григорій
Отец ребёнка: Кирюхинъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирюхинъ Матвей