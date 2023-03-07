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Кирюхина Афимья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кирюхинъ Иванъ

Отец ребёнка: Кирюхинъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Туленкова Екатерина

Отец ребёнка: Кирюхинъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кирюхинъ Василій

Отец ребёнка: Кирюхинъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кирюхинъ Григорій

Отец ребёнка: Кирюхинъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюхинъ Матвей

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