Капранова Аксинья (Ксения) Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти17.01.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
26.02.1828
Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов
Рождение ребёнка
15.02.1831
Сын: Капранов Анисим (Онисим) Иванов
Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов
Рождение ребёнка
24.05.1833
Сын: Капранов Петр Иванов
Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов
Рождение ребёнка
16.04.1836
Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов
Рождение ребёнка
29.10.1841
Дочь: Капранова Матрена Иванова
Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов
Рождение ребёнка
10.07.1845
Сын: Капранов Антон (Антоний) Иванов
Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов
Смерть
17.01.1859
Причина смерти: от слабости