Капранова Аксинья (Ксения) Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капранова Аксинья (Ксения) Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

17.01.1859

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1827

Муж: Капранов Иван Данилов

Рождение ребёнка
26.02.1828

Сын: Капранов Василий Иванов

Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1831

Сын: Капранов Анисим (Онисим) Иванов

Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1833

Сын: Капранов Петр Иванов

Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
16.04.1836

Сын: Капранов Федор Иванов

Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
29.10.1841

Дочь: Капранова Матрена Иванова

Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1845

Сын: Капранов Антон (Антоний) Иванов

Отец ребёнка: Капранов Иван Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
17.01.1859
Щукино, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: от слабости