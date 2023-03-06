Мантров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1979
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Мантрова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1980
Мать ребёнка: Мантрова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1982
Мать ребёнка: Мантрова Светлана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2015