Мантров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мантров Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1979

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Мантрова Светлана Ивановна

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
07.04.1980

Сын: Мантров Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Мантрова Светлана Ивановна

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Около 1982

Сын: Мантров Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Мантрова Светлана Ивановна

Жёлтые Воды, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мантрова Светлана Ивановна

Смерть
2015
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