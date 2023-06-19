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Кузьмина Анна Васильевна
Кузьмина Анна Васильевна
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1897
Пол
Женский
Отец
Кузьмин Василий Андреевич
1877 г.р.
Мать
Кузьмина (Ворначёва) Мария Андреевна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Кузьмин Василий Андреевич
Мать:
Кузьмина Мария Андреевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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