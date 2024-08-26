Афанасьева Васса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Афанасьева) Ульяна Илларионовна
Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Афанасьев Пётр Илларионович
Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Костерина (Афанасьева) Федосья Илларионовна
Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Афанасьев Николай Илларионович
Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Афанасьева) Дарья Илларионовна
Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Афанасьев Василий Илларионович
Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович
Смерть
До 1822