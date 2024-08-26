Афанасьева Васса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Васса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Ларион Осипович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Афанасьева) Ульяна Илларионовна

Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Афанасьев Пётр Илларионович

Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Костерина (Афанасьева) Федосья Илларионовна

Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Афанасьев Николай Илларионович

Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Афанасьева) Дарья Илларионовна

Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Афанасьев Василий Илларионович

Отец ребёнка: Афанасьев Ларион Осипович

Есиповская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1822

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