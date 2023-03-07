Осетрова Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова Пелагея Яковлева

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Место рождения

Аскулы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

28.02.1799 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Аскулы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Дарья Прохорова

Отец ребёнка: Осетров Прохор Федоров

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Осетров Иван Прохоров

Отец ребёнка: Осетров Прохор Федоров

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марья Прохорова

Отец ребёнка: Осетров Прохор Федоров

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Прохор Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.02.1799 ст.
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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