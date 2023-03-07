Осетрова Пелагея Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти28.02.1799 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Дарья Прохорова
Отец ребёнка: Осетров Прохор Федоров
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Осетров Прохор Федоров
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марья Прохорова
Отец ребёнка: Осетров Прохор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1799 ст.