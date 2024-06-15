Семко (Лещук) Татьяна Онисимовна Около 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семко (Лещук) Татьяна Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1873 ст.

Муж: Семко Афанасий Петрович

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
11.11.1874 ст.

Дочь: Семко Стефанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Семко Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Семко Сиклита Афанасьевна

Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Семко Венедикт Афанасьевич

Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Семко Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Семко Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Семко Дементий Афанасьевич

Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Семко Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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