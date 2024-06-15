Семко (Лещук) Татьяна Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1873 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
11.11.1874 ст.
Дочь: Семко Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Семко Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Семко Сиклита Афанасьевна
Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Семко Венедикт Афанасьевич
Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Семко Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Семко Дементий Афанасьевич
Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Семко Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Семко Афанасий Петрович
Смерть
Неизвестно