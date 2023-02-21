Ермолин Михаил Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолин Михаил Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Ермолин Осип Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Ермолин Фока Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Ермолин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Ермолин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
займище Носковское
Смерть
Неизвестно
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