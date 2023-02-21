Ермолин Михаил Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Ермолин Осип Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Ермолин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Ермолин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
займище Носковское
Смерть
Неизвестно