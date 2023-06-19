Подзолкина (Гутнева) Домникия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзолкина (Гутнева) Домникия Петровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Гутнев Петр Васильевич

Мать: Гутнева Варвара Матвеевна

Бракосочетание
29.10.1842

Муж: Подзолкин Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
07.08.1844

Дочь: Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Подзолкин Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Подзолкин Борис Данилович

Отец ребёнка: Подзолкин Даниил Андреевич

Рождение ребёнка
15.02.1855

Сын: Подзолкин Федор Данилович

Отец ребёнка: Подзолкин Даниил Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно