Подзолкина (Гутнева) Домникия Петровна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Гутнев Петр Васильевич
Бракосочетание
29.10.1842
Рождение ребёнка
07.08.1844
Дочь: Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Подзолкин Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Подзолкин Борис Данилович
Отец ребёнка: Подзолкин Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1855
Сын: Подзолкин Федор Данилович
Отец ребёнка: Подзолкин Даниил Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно