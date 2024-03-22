Левашев Корнилий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
03.09.1886
Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
24.02.1889
Сын: Левашев Прокопий Корнилиев
Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
04.10.1892
Сын: Левашев Деонисий Корнилиев
Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
17.11.1896
Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
05.10.1898
Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
04.02.1900
Сын: Левашев Феодосий Корнилиев
Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно