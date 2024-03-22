Левашев Корнилий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашев Корнилий Григорьев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Левашев Иван Корнилиев

Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.09.1886

Сын: Левашев Моисей Корнилиев

Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1889

Сын: Левашев Прокопий Корнилиев

Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.10.1892

Сын: Левашев Деонисий Корнилиев

Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1896

Сын: Левашев Платон Корнилиев

Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.10.1898

Сын: Левашев Сергей Корнилиев

Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Левашев Феодосий Корнилиев

Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Левашев Федор Корнилиев

Мать ребёнка: Левашева Анастасия Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашева Анастасия Петрова

Смерть
Неизвестно
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