Левашева Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти02.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
03.09.1886
Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
24.02.1889
Сын: Левашев Прокопий Корнилиев
Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
04.10.1892
Сын: Левашев Деонисий Корнилиев
Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
17.11.1896
Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
05.10.1898
Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
04.02.1900
Сын: Левашев Феодосий Корнилиев
Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1902
Причина смерти: скоропостижно