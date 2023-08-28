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Левашева Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

02.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Левашев Иван Корнилиев

Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.09.1886

Сын: Левашев Моисей Корнилиев

Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1889

Сын: Левашев Прокопий Корнилиев

Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.10.1892

Сын: Левашев Деонисий Корнилиев

Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1896

Сын: Левашев Платон Корнилиев

Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.10.1898

Сын: Левашев Сергей Корнилиев

Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Левашев Феодосий Корнилиев

Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Левашев Федор Корнилиев

Отец ребёнка: Левашев Корнилий Григорьев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левашев Корнилий Григорьев

Смерть
02.07.1902
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: скоропостижно
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