Глушко Харитон Калистратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Глушко Калистрат
Рождение ребёнка
27.11.1899
Сын: Глушко Филипп Харитонович
Мать ребёнка: Глушко Матрена
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Глушко Матрена
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Проценко Глушко Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Глушко Матрена
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мотренко Глушко Мария Харитоновна
Мать ребёнка: Глушко Матрена
Смерть
Неизвестно