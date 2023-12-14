Глушко Харитон Калистратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко Харитон Калистратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Глушко Калистрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1899

Сын: Глушко Филипп Харитонович

Мать ребёнка: Глушко Матрена

Рождение ребёнка
1906

Сын: Глушко Федор Харитонович

Мать ребёнка: Глушко Матрена

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Проценко Глушко Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Глушко Матрена

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мотренко Глушко Мария Харитоновна

Мать ребёнка: Глушко Матрена

Смерть
Неизвестно
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