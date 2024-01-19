Нехорошева Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Нехорошев Андрей Петрович
Отец ребёнка: Нехорошев Пётр Яковлевич
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Нехорошев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Нехорошев Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно