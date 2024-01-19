Нехорошева Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Нехорошев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Нехорошев Пётр Яковлевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Нехорошев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Нехорошев Пётр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошев Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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