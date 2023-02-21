Анисимова (Суворова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Суворова) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1961 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Иван

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Иван

Рождение ребёнка
07.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Иван

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Анисимова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иван

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