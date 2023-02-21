Анисимова (Суворова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
07.06.1959
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Анисимова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иван