Толстая (Кей) Улла 11.04.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Кей) Улла

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.04.1911, Линчёпинг

умерла 27.05.2002, Уппсала

Супруги
Толстой Теодор (Фёдор) Львович02.07.1912 г.р.
Дети
Толстой Михаил28.06.1944 г.р.
Толстой Николай01.10.1946 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Теодор (Фёдор) Львович

Рождение ребёнка
28.06.1944

Сын: Толстой Михаил

Отец ребёнка: Толстой Теодор (Фёдор) Львович

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
01.10.1946

Сын: Толстой Николай

Отец ребёнка: Толстой Теодор (Фёдор) Львович

Королевство Швеция

Смерть
27.05.2002

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