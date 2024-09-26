Толстая (Кей) Улла
женский, родилась 11.04.1911, Линчёпинг
умерла 27.05.2002, Уппсала
Супруги
Толстой Теодор (Фёдор) Львович02.07.1912 г.р.
Дети
Толстой Михаил28.06.1944 г.р.
Толстой Николай01.10.1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1944
Сын: Толстой Михаил
Отец ребёнка: Толстой Теодор (Фёдор) Львович
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
01.10.1946
Сын: Толстой Николай
Отец ребёнка: Толстой Теодор (Фёдор) Львович
Королевство Швеция
Смерть
27.05.2002