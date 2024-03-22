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Гапшин Захар Ильич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.09.1885

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1885

Отец: Гапшин Илья Григорьевич

Мать: Гапшина Мария Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.09.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Васильевич Кузнецов, Екатерина Фёдоровна Демина (Гапшина)
Восприемник
03.12.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Екатерина Алексеевна Калинина
Восприемник
22.10.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кузьма Дмитриевич Сорокин
Восприемник
27.10.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Николаевич Гапшин
Бракосочетание
07.11.1909

Жена: Гапшина Наталья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Гапшин и Сорокин Поручители по невесте: Башкиров и Елясин
Рождение ребёнка
10.09.1910

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1911

Дочь: Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
13.12.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Николай Иванович Елясин
Рождение ребёнка
25.02.1914

Сын: Гапшин Иван Захарович

Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Гапшин Николай Захарович

Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1917

Дочь: Анастасия Захаровна

Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1919

Сын: Гапшин Виктор Захарович

Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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