Гапшин Захар Ильич
Место рождения
Дата рождения08.09.1885
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1885
Отец: Гапшин Илья Григорьевич
Мать: Гапшина Мария Семёновна
Крещение
13.09.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Иван Васильевич Кузнецов, Екатерина Фёдоровна Демина (Гапшина)
Восприемник
03.12.1905
Екатерина Алексеевна Калинина
Восприемник
22.10.1909
Кузьма Дмитриевич Сорокин
Восприемник
27.10.1909
Иван Николаевич Гапшин
Бракосочетание
07.11.1909
Поручители по жениху: Гапшин и Сорокин Поручители по невесте: Башкиров и Елясин
Рождение ребёнка
10.09.1910
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1911
Дочь: Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна
Восприемник
13.12.1913
Николай Иванович Елясин
Рождение ребёнка
25.02.1914
Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1916
Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1917
Дочь: Анастасия Захаровна
Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1919
Мать ребёнка: Гапшина Наталья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920