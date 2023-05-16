Зимаков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.2013
Дочь: Зимакова Василина Александровна
Мать ребёнка: Зимакова Александра Елисеевна
Бракосочетание
09.06.2021
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
23.05.2022
Дочь: Зимакова Виталина Александровна
Мать ребёнка: Зимакова Александра Елисеевна