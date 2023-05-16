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Зимаков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.2013

Дочь: Зимакова Василина Александровна

Мать ребёнка: Зимакова Александра Елисеевна

Бракосочетание
09.06.2021

Жена: Зимакова Александра Елисеевна

Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
23.05.2022

Дочь: Зимакова Виталина Александровна

Мать ребёнка: Зимакова Александра Елисеевна