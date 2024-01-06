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Шаульский Яков Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

23.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шаульский Климентий Свиридович

Мать: Шаульская Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шаульский Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шаульская Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шаульский Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
26.11.1860

Сын: Шаульский Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Шаульская Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шаульская Гликерия Яковлевна

Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна

Смерть
23.10.1907
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