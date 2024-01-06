Шаульский Яков Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти23.10.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шаульский Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шаульская Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шаульский Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
26.11.1860
Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Шаульская Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шаульская Гликерия Яковлевна
Мать ребёнка: Шаульская Татьяна Емельяновна
Смерть
23.10.1907