Де Гуйленшмидт Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Гуйленшмидт Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Де Гуйленшмидт Пьер Александрович

Мать: Де Гуйленшмидт Елена Ивановна