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Де Гуйленшмидт Михаил
Де Гуйленшмидт Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Мужской
Отец
Де Гуйленшмидт Пьер Александрович
1910 г.р.
Мать
Де Гуйленшмидт (Куракина) Елена Ивановна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Де Гуйленшмидт Пьер Александрович
Мать:
Де Гуйленшмидт Елена Ивановна
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