Лосева Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева Татьяна Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лосев Василий Михайлович

Междуречка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.08.1954

Сын: Лосев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Лосев Василий Михайлович

с. Гладково, Саянского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лосев Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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