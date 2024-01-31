Лосева Татьяна Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосев Василий Михайлович
Междуречка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.08.1954
Отец ребёнка: Лосев Василий Михайлович
с. Гладково, Саянского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лосев Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно