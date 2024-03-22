(Татаринцева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Татаринцева) Надежда Ивановна

(Татаринцева) Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959

Отец: Татаринцев Иван Лаврентьевич

Мать: Татаринцева Нона Андреевна

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Евгеньевич

Отец ребёнка: Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Логачёв Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Логачёв Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачёв Пётр

Место жительства
Неизвестно
Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close