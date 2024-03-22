(Татаринцева) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Евгеньевич
Отец ребёнка: Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евгений
Развод
Неизвестно
Муж: Логачёв Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Логачёв Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логачёв Пётр
Место жительства
Неизвестно
Горняк, Локтевский муниципальный район, Алтайский край