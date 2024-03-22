Карманов Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Сторожева Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Карманова Варвара Севастьяновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Карманова Варвара Севастьяновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Карманова Варвара Севастьяновна
Поручитель
1866
при бракосочетании дочериПелагеи Степановны Кармановой и Константина Лаврова Сторожева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно