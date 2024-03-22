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Карманов Степан Петрович

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Карманов Пётр Никонович

Мать: Карманова Татьяна Петровна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Сторожева Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Карманова Варвара Севастьяновна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Карманова Варвара Севастьяновна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Карманова Варвара Севастьяновна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручитель
1866
Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
при бракосочетании дочериПелагеи Степановны Кармановой и Константина Лаврова Сторожева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Варвара Севастьяновна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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