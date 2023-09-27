Сочивко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочивко Николай

Место рождения

Место рождения Российская империя Витебская губерния, Ветринский уезд, с. Сороки

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Место рождения Российская империя Витебская губерния, Ветринский уезд, с. Сороки
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сочивко Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Место рождения Российская империя Витебская губерния, Ветринский уезд, с. Сороки
Смерть
Неизвестно
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