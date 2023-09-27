Сочивко Николай
Место рожденияМесто рождения Российская империя Витебская губерния, Ветринский уезд, с. Сороки
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Место рождения Российская империя Витебская губерния, Ветринский уезд, с. Сороки
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сочивко Георгий Николаевич
Место рождения Российская империя Витебская губерния, Ветринский уезд, с. Сороки
Смерть
Неизвестно