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Бушев Афанасий Андреевич

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Бушев Андрей Елисеевич

Мать: Бушева Мария Гавриловна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Бушева Анна Яковлевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Малашкин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Бушева Анна Яковлевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Бушев Герасим Афанасьевич

Мать ребёнка: Бушева Анна Яковлевна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушева Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1785
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