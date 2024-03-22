Бушев Афанасий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Бушев Андрей Елисеевич
Мать: Бушева Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Бушева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Малашкин Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Бушева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Бушев Герасим Афанасьевич
Мать ребёнка: Бушева Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушева Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785