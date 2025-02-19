Трофимова (Тимченко) Елена 21.02.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимова (Тимченко) Елена

Место рождения

ст. Калининская Цимлянского района Ростовской области

Дата рождения

21.02.1985

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1985

Отец: Тимченко Михаил

Мать: Тимченко (Марченко) Антонина

ст. Калининская Цимлянского района Ростовской области
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.09.2004

Муж: Трофимов Борис

Новочеркасск, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
07.12.2005

Дочь: (Трофимова) Екатерина

Отец ребёнка: Трофимов Борис

город Новочеркасск
Рождение ребёнка
17.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Борис

город Новочеркасск
Развод
29.09.2011

Муж: Трофимов Борис

Новочеркасск, Ростовская область, Россия

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