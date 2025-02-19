Трофимова (Тимченко) Елена
Место рожденияст. Калининская Цимлянского района Ростовской области
Дата рождения21.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1985
Отец: Тимченко Михаил
ст. Калининская Цимлянского района Ростовской области
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.09.2004
Муж: Трофимов Борис
Новочеркасск, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
07.12.2005
Дочь: (Трофимова) Екатерина
Отец ребёнка: Трофимов Борис
город Новочеркасск
Рождение ребёнка
17.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов Борис
город Новочеркасск
Развод
29.09.2011
Муж: Трофимов Борис
Новочеркасск, Ростовская область, Россия