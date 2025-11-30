Булгакова Юлия Геннадьевна
женский, родилась 06.08.1978, Ак-Довурак, город Ак-Довурак, Республика Тыва
МатьБулгакова (Поэтова) Надежда Афанасьевна24.11.1954 г.р.
Супруги
Лисицын Константин Владимирович11.05.1977 г.р.
Дети
Лисицына Неола Константиновна26.08.2001 г.р.
Лисицына Таисия Константиновна04.07.2010 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Ак-Довурак, город Ак-Довурак, Республика Тыва
Бракосочетание
21.07.2000
Рождение ребёнка
26.08.2001
Дочь: Лисицына Неола Константиновна
Отец ребёнка: Лисицын Константин Владимирович
Рождение ребёнка
04.07.2010
Дочь: Лисицына Таисия Константиновна
Отец ребёнка: Лисицын Константин Владимирович