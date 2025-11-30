Булгакова Юлия Геннадьевна 06.08.1978 — найти родственников по фамилии на Familio

Булгакова Юлия Геннадьевна

Автор
КЛ
Лисицын К.

женский, родилась 06.08.1978, Ак-Довурак, город Ак-Довурак, Республика Тыва

Мать
Булгакова (Поэтова) Надежда Афанасьевна24.11.1954 г.р.
Супруги
Лисицын Константин Владимирович11.05.1977 г.р.
Дети
Лисицына Неола Константиновна26.08.2001 г.р.
Лисицына Таисия Константиновна04.07.2010 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Булгакова (Поэтова) Надежда Афанасьевна

Ак-Довурак, город Ак-Довурак, Республика Тыва

Бракосочетание
21.07.2000

Муж: Лисицын Константин Владимирович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Рождение ребёнка
26.08.2001

Дочь: Лисицына Неола Константиновна

Отец ребёнка: Лисицын Константин Владимирович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Рождение ребёнка
04.07.2010

Дочь: Лисицына Таисия Константиновна

Отец ребёнка: Лисицын Константин Владимирович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.