Симоненко Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Назар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Лысенко Марфа

Мать ребёнка: Симоненко Мелания

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Зиновья

Мать ребёнка: Симоненко Мелания

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Симоненко Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоненко Мелания

Смерть
Неизвестно
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