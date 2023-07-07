Симоненко Назар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Лысенко Марфа
Мать ребёнка: Симоненко Мелания
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Зиновья
Мать ребёнка: Симоненко Мелания
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Симоненко Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симоненко Мелания
Смерть
Неизвестно