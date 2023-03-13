Щипакина Стефанида (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина Стефанида (Иванова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Барышникова Прасковья

Отец ребёнка: Щипакинъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1754

Сын: Щипакинъ Кирила

Отец ребёнка: Щипакинъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Трофимъ

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