Щипакина Стефанида (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Барышникова Прасковья
Отец ребёнка: Щипакинъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Щипакинъ Кирила
Отец ребёнка: Щипакинъ Трофимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Трофимъ