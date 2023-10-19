Prince Golitsyn-Mouravline Dimitri Petrovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Prince Golitsyn-Mouravline Dimitri Petrovich

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Место рождения

Germany

Дата рождения

06.12.1860

Дата смерти

16.12.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1860

Отец: Голицын Петр Петрович

Мать: Голицына Юлия Александровна

Germany
Рождение ребёнка
29.06.1888

Сын: De Muravlin-Galitzin Peter

Мать ребёнка: Ольга Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.12.1928
Hungary
Hungary
Похороны
Неизвестно
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