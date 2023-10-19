Prince Golitsyn-Mouravline Dimitri Petrovich
Место рожденияGermany
Дата рождения06.12.1860
Дата смерти16.12.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1860
Отец: Голицын Петр Петрович
Germany
Рождение ребёнка
29.06.1888
Сын: De Muravlin-Galitzin Peter
Мать ребёнка: Ольга Семеновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.12.1928
Hungary
Hungary
Похороны
Неизвестно