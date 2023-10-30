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de Muravlin-Galitzin Peter

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.06.1888

Дата смерти

Около 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1888

Отец: Prince Golitsyn-Mouravline Dimitri Petrovich

Мать: Ольга Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.08.1912

Сын: De Muravlin-Galitzin Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Кн. Голицына Ольга Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.1920

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Бессель Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.02.1923

Сын: De Galitzin Alexej Petrovich

Мать ребёнка: Авшарова Валерия Данииловна

Работа или профессия
Неизвестно
Officer
Смерть
Около 1955
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