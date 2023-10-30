de Muravlin-Galitzin Peter
Место рождения
Дата рождения29.06.1888
Дата смертиОколо 1955
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1888
Рождение ребёнка
22.08.1912
Сын: De Muravlin-Galitzin Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Кн. Голицына Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.1920
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Бессель Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
14.02.1923
Сын: De Galitzin Alexej Petrovich
Мать ребёнка: Авшарова Валерия Данииловна
Работа или профессия
Неизвестно
Officer
Смерть
Около 1955