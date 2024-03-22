Скоробогатько Пётр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1887 ст.
Крещение
29.06.1887 ст.
Казак Максим Степанович Велентей
Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Петрович
Мать ребёнка: Скоробогатько Елизавета Кирилловна
Рождение ребёнка
25.08.1911 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Петрович
Мать ребёнка: Скоробогатько Елизавета Кирилловна
Рождение ребёнка
28.01.1914 ст.
Сын: Скоробогатько Григорий Петрович
Мать ребёнка: Скоробогатько Елизавета Кирилловна
Смерть
Неизвестно