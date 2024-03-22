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Скоробогатько Пётр Георгиевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

28.06.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1887 ст.

Отец: Скоробогатько Георгий Андреевич

Мать: Скоробогатько Варвара Яковлевна

Покровское, Чернігівська область
Крещение
29.06.1887 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казак Максим Степанович Велентей
Рождение ребёнка
17.09.1910 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Петрович

Мать ребёнка: Скоробогатько Елизавета Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1911 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Петрович

Мать ребёнка: Скоробогатько Елизавета Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1914 ст.

Сын: Скоробогатько Григорий Петрович

Мать ребёнка: Скоробогатько Елизавета Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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