Соловей (Виноградова) Татьяна 10.08.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловей (Виноградова) Татьяна

Автор
ТС
Соловей Т.

женский, родилась 10.08.1949, Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Отец
Виноградов Владимир04.02.1913 г.р.
Мать
Виноградова (Рябинина) Вера19.03.1920 г.р.
Супруги
Соловей Василий01.01.1950 г.р.
Дети
(Соловей) Ольга31.01.1972 г.р.
Соловей Иван07.09.1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1949

Отец: Виноградов Владимир

Мать: Виноградова (Рябинина) Вера

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
23.01.1971

Муж: Соловей Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
31.01.1972

Дочь: (Соловей) Ольга

Отец ребёнка: Соловей Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.09.1978

Сын: Соловей Иван

Отец ребёнка: Соловей Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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