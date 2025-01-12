Соловей (Виноградова) Татьяна
женский, родилась 10.08.1949, Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
ОтецВиноградов Владимир04.02.1913 г.р.
МатьВиноградова (Рябинина) Вера19.03.1920 г.р.
Супруги
Соловей Василий01.01.1950 г.р.
Дети
(Соловей) Ольга31.01.1972 г.р.
Соловей Иван07.09.1978 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1949
Отец: Виноградов Владимир
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1971
Муж: Соловей Василий
Рождение ребёнка
31.01.1972
Дочь: (Соловей) Ольга
Отец ребёнка: Соловей Василий
Рождение ребёнка
07.09.1978
Сын: Соловей Иван
Отец ребёнка: Соловей Василий