Фиркович (Фиркович) Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиркович (Фиркович) Анна Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Фиркович Моисей Соломонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Фиркович Александр Абрамович

Отец ребёнка: Фиркович Абрам Исаакович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зоя Абрамовна

Отец ребёнка: Фиркович Абрам Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фиркович Абрам Исаакович

Смерть
1985
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