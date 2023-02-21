Фиркович (Фиркович) Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Фиркович Моисей Соломонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Фиркович Александр Абрамович
Отец ребёнка: Фиркович Абрам Исаакович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зоя Абрамовна
Отец ребёнка: Фиркович Абрам Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985