Захаров Афонасий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Афонасий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1873 ст.

Жена: Захарова Мария Фёдоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1875 ст.

Сын: Захаров Матвей Афонасьевич

Мать ребёнка: Захарова Мария Фёдоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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