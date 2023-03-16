Барышева Феодосия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева Феодосия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895 ст.

Сын: Барышев Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Барышев Евфимий Харитонов

Рождение ребёнка
21.05.1905 ст.

Сын: Барышев Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Барышев Евфимий Харитонов

Нарышкино, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно