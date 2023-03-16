Барышева Феодосия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895 ст.
Отец ребёнка: Барышев Евфимий Харитонов
Рождение ребёнка
21.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Барышев Евфимий Харитонов
Нарышкино, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно