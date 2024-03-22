Мавра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Павловна

Место рождения

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тихон Семенович

Отец ребёнка: Симеон Евстафьевич

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Павел Семенович

Отец ребёнка: Симеон Евстафьевич

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ларион Семенович

Отец ребёнка: Симеон Евстафьевич

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Симеон Евстафьевич

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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