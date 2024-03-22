Мавра Павловна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тихон Семенович
Отец ребёнка: Симеон Евстафьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Павел Семенович
Отец ребёнка: Симеон Евстафьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ларион Семенович
Отец ребёнка: Симеон Евстафьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Симеон Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Евстафьевич
Смерть
Неизвестно