Андрей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Иван Маркелов
Мать: Екатерина Александрова
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Моисей Андреев
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Яков Андреев
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857