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Андрей Иванов

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Место рождения

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Иван Маркелов

Мать: Екатерина Александрова

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Моисей Андреев

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Яков Андреев

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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