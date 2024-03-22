Бурцев Геннадий Викторович
Место рождения
Дата рождения21.10.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1939
Рождение ребёнка
11.12.1973
Мать ребёнка: Бурцева Наталья Николаевна
карши, Каршинский район, Кашкадарья, Uzbekistan
Рождение ребёнка
10.09.1979
Дочь: Зюкина Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: Бурцева Наталья Николаевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурцева Наталья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно