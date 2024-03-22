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Бурцев Геннадий Викторович

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

21.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.12.1973

Сын: Бурцев Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Бурцева Наталья Николаевна

карши, Каршинский район, Кашкадарья, Uzbekistan
Рождение ребёнка
10.09.1979

Дочь: Зюкина Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: Бурцева Наталья Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурцев Олег Геннадьевич

Мать ребёнка: Бурцева Наталья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
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