Полонянкина (Обалтусова) Анастасия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Обалтусова) Анастасия Прохоровна

Место рождения

Петровка, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Обалтусов Прохор

Мать: не указана

Петровка, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.11.1867

Муж: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич

Рождение ребёнка
04.01.1870

Дочь: Никулина Татьяна Авраамовна (Абрамовна)

Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1873

Дочь: Агрипина Авраамовна (Абрамовна)

Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1875

Дочь: Юхнина Анна Авраамовна (Абрамовна)

Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1881

Дочь: Дьяконова Наталия Авраамовна (Абрамовна)

Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1884

Дочь: Варвара Авраамовна (Абрамовна)

Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1888

Сын: Полонянкин Михаил Авраамович (Абрамович)

Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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