Полонянкина (Обалтусова) Анастасия Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Обалтусов Прохор
Бракосочетание
06.11.1867
Рождение ребёнка
04.01.1870
Дочь: Никулина Татьяна Авраамовна (Абрамовна)
Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич
Рождение ребёнка
08.06.1873
Дочь: Агрипина Авраамовна (Абрамовна)
Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич
Рождение ребёнка
08.09.1875
Дочь: Юхнина Анна Авраамовна (Абрамовна)
Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич
Рождение ребёнка
22.08.1881
Дочь: Дьяконова Наталия Авраамовна (Абрамовна)
Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич
Рождение ребёнка
26.11.1884
Дочь: Варвара Авраамовна (Абрамовна)
Отец ребёнка: Полонянкин Авраамий (Абрам) Яковлевич
Рождение ребёнка
21.11.1888
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно