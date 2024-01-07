Безруких (Брюханова) Федора Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Брюханов Константин Кириллович
Бракосочетание
16.02.1905
https://yandex.ru/archive/catalog/94c9c76a-e65c-413d-9cea-9c8ce3900c79/62 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1256, стр. 62
Место жительства
1905
Талая, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно