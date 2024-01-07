Безруких (Брюханова) Федора Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безруких (Брюханова) Федора Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Брюханов Константин Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1905

Муж: Безруких Тимофей Кондратович

https://yandex.ru/archive/catalog/94c9c76a-e65c-413d-9cea-9c8ce3900c79/62 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1256, стр. 62
Место жительства
1905
Талая, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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