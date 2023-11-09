Введенская (Введенская) Анастасия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Введенская (Введенская) Анастасия Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Зеведеев Яков Петрович

Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Воронцова Матрена Петровна

Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович

Рождение ребёнка
До 1842

Дочь: Багрецова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1861
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