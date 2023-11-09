Введенская (Введенская) Анастасия Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Воронцова Матрена Петровна
Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович
Рождение ребёнка
До 1842
Дочь: Багрецова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Введенский Петр Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1861