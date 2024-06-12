Пашкова Анна Васильевна 08.07.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Пашкова Анна Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.07.1894, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Отец
Пашков Василий Александрович25.03.1764 г.р.
Мать
Пашкова (Толстая) Екатерина Александровна24.01.1768 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1894

Отец: Пашков Василий Александрович

Мать: Пашкова (Толстая) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д. 116. л. 292. Метрические книги церкви Входа Господня во Иерусалим, что у Лигова канала.

Смерть
Неизвестно

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