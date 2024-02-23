Макарова Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1983

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1983

Отец: Макаров Владимир Никитич

Мать: Макарова Ирина

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