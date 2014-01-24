Несветайлов Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветайлов Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1963

Дата смерти

24.01.2014

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1963

Отец: Несветайлов Илья Моисеевич

Мать: Несветайловна Нина Семёновна

Рождение ребёнка
21.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Несветайлова Наталья Анатольевна

Смерть
24.01.2014
Рождение ребёнка
19.04.2021

Сын: Несветайлов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Несветайлова Наталья Анатольевна