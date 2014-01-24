Несветайлов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1963
Дата смерти24.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1963
Рождение ребёнка
21.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Несветайлова Наталья Анатольевна
Смерть
24.01.2014
Рождение ребёнка
19.04.2021
Сын: Несветайлов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Несветайлова Наталья Анатольевна