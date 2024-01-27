Bolderoff Болдырев Сафон Евдокимович
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1834
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851
Сын: Bolderoff Болдырев Филип Сафонович
Мать ребёнка: ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 22 года живет в доме отца с 3 братьями Ларионом 18 лет, Андреем 15 лет и Даниилом 13 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1859
Сын: Bolderoff Болдырев Севастьян Сафонович
Мать ребёнка: ?
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно