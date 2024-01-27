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Bolderoff Болдырев Сафон Евдокимович

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Bolderoff Болдырев Евдоким Матвеев

Мать: Болдырева Прасковья Аверьянова

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1851

Сын: Bolderoff Болдырев Филип Сафонович

Мать ребёнка: ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 22 года живет в доме отца с 3 братьями Ларионом 18 лет, Андреем 15 лет и Даниилом 13 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1859

Сын: Bolderoff Болдырев Севастьян Сафонович

Мать ребёнка: ?

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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