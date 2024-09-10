(Феофилатова (Шибаловская)) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Феофилатова (Шибаловская)) Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шибаловский Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Феофилатов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Феофилатов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Феофилатова) Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Феофилатов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Чернышева (Феофилатова)) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Феофилатов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Феофилатова) Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Феофилатов Яков Васильевич

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