(Феофилатова (Шибаловская)) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шибаловский Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Феофилатов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Феофилатов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Феофилатова) Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Феофилатов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Чернышева (Феофилатова)) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Феофилатов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Феофилатова) Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Феофилатов Яков Васильевич