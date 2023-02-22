Мартынов Фёдор Яковлев??
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мартынов Нестер Фёдорович
Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мартынов Максим Фёдорович
Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Фёкла Фёдоровна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мартынов Емельян Фёдорович
Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья Фёдоровна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно