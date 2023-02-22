Мартынов Фёдор Яковлев?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Фёдор Яковлев??

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: Мартынова Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мартынов Нестер Фёдорович

Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Мартынов Максим Фёдорович

Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Фёкла Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Мартынов Захар Фёдорович

Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Мартынов Емельян Фёдорович

Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья Фёдоровна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Анна Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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