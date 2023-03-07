Кощеев Панкрат Мартынов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кощеев Феоктист Панкратов
Мать ребёнка: Кощеева Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Ирина Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763