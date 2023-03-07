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Кощеев Панкрат Мартынов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Кощеев Мартын Игнатьевич

Мать: Кощеева Матрона Евтихиева

Рождение ребёнка
1724

Сын: Кощеев Феоктист Панкратов

Мать ребёнка: Кощеева Ирина Федорова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кощеев Семен Панкратов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Ефим Панкратов

Мать ребёнка: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Ирина Федорова

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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