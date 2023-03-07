Кощеев Ефим Панкратов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Кощеев Панкрат Мартынов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кощеев Федор Евфимов
Мать ребёнка: Кощеева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кощеев Ионн Евфимов
Мать ребёнка: Кощеева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Кощеева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евфимия Ефимова
Мать ребёнка: Кощеева Васса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782