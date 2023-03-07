Кощеев Ефим Панкратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Ефим Панкратов

Кощеев Ефим Панкратов

avatar

Место рождения

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Кощеев Панкрат Мартынов

Мать: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кощеев Федор Евфимов

Мать ребёнка: Кощеева Васса Григорьевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кощеев Ионн Евфимов

Мать ребёнка: Кощеева Васса Григорьевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Кощеева Васса Григорьевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евфимия Ефимова

Мать ребёнка: Кощеева Васса Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Васса Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close