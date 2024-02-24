Цыганов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1976

Дочь: Цыганова Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Синяева Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов Денис Викторович

Мать ребёнка: Синяева Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Синяева Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Мать ребёнка: Синяева Екатерина Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синяева Екатерина Макаровна

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