Цыганов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1976
Дочь: Цыганова Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Синяева Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синяева Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Синяева Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: Синяева Екатерина Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно